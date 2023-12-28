Невероятно, но факт — яйца вновь подорожали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Куриные яйца снова подорожали в Удмуртии. Статистикой за неделю с 19 по 25 декабря поделился Удмуртстат.

Больше всего за неделю в регионе подорожали сосиски и сардельки (+20,37 руб. и +4,5%). Больше всего подешевела колбаса полукопчёная и варёно-копчёная (-46,60 руб. и -7,6%). Индекс яиц стабильно продолжает двигаться вверх. Теперь за куриные яйца в рознице за десяток дают 123,59 рубля. Рост составил +4,49 рубля (+3,8%).

Напомним, на прошлой неделе яйца уже выросли в цене. Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова даже рассказала, что в республике планируют построить ещё одну птицефабрику, ведь в России всерьёз решают начать закупку яиц из Турции, которая с 1952 года является страной-членом НАТО.