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Министр сельского хозяйства России выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года

18:00, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Министр сельского хозяйства России выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года
18:00, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Россия\n#цены\n#яйца
Фото: Louis Hansel на Unsplash
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По словам Дмитрия Патрушева, это сезонный продукт.

Москва. Министр Сельского хозяйства России Николай Патрушев допустил, что цены на яйца в стране начнут снижаться после Нового года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться. Пока мы видим тенденцию, которая, скажем так, не очень для нас комфортна: цены продолжают понемногу расти», — сказал Патрушев.

Для этого проводятся меры сдерживания цен. На следующей неделе яйца начнут поступать из Азербайджана, через две-три недели — из Турции без импортной пошлины.

18:00, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
55
0
#Россия\n#цены\n#яйца