Министр сельского хозяйства России выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года

Москва. Министр Сельского хозяйства России Николай Патрушев допустил, что цены на яйца в стране начнут снижаться после Нового года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться. Пока мы видим тенденцию, которая, скажем так, не очень для нас комфортна: цены продолжают понемногу расти», — сказал Патрушев.

Для этого проводятся меры сдерживания цен. На следующей неделе яйца начнут поступать из Азербайджана, через две-три недели — из Турции без импортной пошлины.