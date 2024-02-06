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Эксперты предрекли рост цен на шоколад в России почти на треть

15:08, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Эксперты предрекли рост цен на шоколад в России почти на треть
15:08, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Россия\n#торговля\n#бизнес\n#еда\n#продовольствие\n#цены\n#шоколад
Фото: pxhere.com
43
0

К этому приведет неурожай какао-бобов и снижение объемов переработки сырья.

Москва. Россиян предупредили об ожидаемом повышении цен на шоколад. Причиной специалисты называют проблемы с производством какао, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, в частности, о снижении объемов переработки сырья для любимого лакомства. В странах Азии падение составило 5%, 3% — в США, в Евросоюзе — 2,5%. К этой негативной тенденции добавился неурожай, сбор какао-бобов упал на 36%.

В результате тертый какао на биржах подорожал до 6 845 евро за тонну, какао-порошок — до 4 330 евро, а тонна какао-масла стоит теперь 9 750 евро.

На фоне таких изменений в России рост цен на шоколад в ближайшее время может составить 30%, заявляют эксперты.

15:08, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Россия\n#торговля\n#бизнес\n#еда\n#продовольствие\n#цены\n#шоколад