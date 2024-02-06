Эксперты предрекли рост цен на шоколад в России почти на треть

Москва. Россиян предупредили об ожидаемом повышении цен на шоколад. Причиной специалисты называют проблемы с производством какао, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, в частности, о снижении объемов переработки сырья для любимого лакомства. В странах Азии падение составило 5%, 3% — в США, в Евросоюзе — 2,5%. К этой негативной тенденции добавился неурожай, сбор какао-бобов упал на 36%.

В результате тертый какао на биржах подорожал до 6 845 евро за тонну, какао-порошок — до 4 330 евро, а тонна какао-масла стоит теперь 9 750 евро.

На фоне таких изменений в России рост цен на шоколад в ближайшее время может составить 30%, заявляют эксперты.