Причины повышения цен на яйца в магазинах на 40% выяснят прокуроры

Москва. В регионах пройдут проверки обоснованности роста цен на яйца кур. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сообщается, что соответствующее поручение дал глава ведомства Игорь Краснов по итогам совещания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. В нем участвовали представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Было отмечено, что за год в магазинах цена на куриные яйца подскочила более чем на 40%.

Кроме прокуроров, к проверкам подключатся специалисты антимонопольных и иных уполномоченных органов. Они побывают в торговых сетях и на птицефабриках.

По итогам рейдов будут приняты меры по защите граждан от необоснованного роста цен, заявили в Генпрокуратуре.