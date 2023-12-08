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Причины повышения цен на яйца в магазинах на 40% выяснят прокуроры

13:09, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Причины повышения цен на яйца в магазинах на 40% выяснят прокуроры
13:09, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#Генпрокуратура\n#проверки\n#продовольствие\n#еда\n#магазины\n#торговля\n#бизнес\n#цены\n#яйца
Фото: pxhere.com
102
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Они побывают в торговых сетях и на птицефабриках.

Москва. В регионах пройдут проверки обоснованности роста цен на яйца кур. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сообщается, что соответствующее поручение дал глава ведомства Игорь Краснов по итогам совещания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. В нем участвовали представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Было отмечено, что за год в магазинах цена на куриные яйца подскочила более чем на 40%.

Кроме прокуроров, к проверкам подключатся специалисты антимонопольных и иных уполномоченных органов. Они побывают в торговых сетях и на птицефабриках.

По итогам рейдов будут приняты меры по защите граждан от необоснованного роста цен, заявили в Генпрокуратуре.

13:09, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#Генпрокуратура\n#проверки\n#продовольствие\n#еда\n#магазины\n#торговля\n#бизнес\n#цены\n#яйца