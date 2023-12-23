Запрет на ввоз рыбы из РФ в США положительно скажется на российском рынке

Москва. Введенное Минфином США эмбарго на импорт российских морепродуктов приведет к их удорожанию в Америке и повышению доступности в РФ. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

22 декабря стало известно, что власти Соединенных Штатов ограничили ввоз лосося, трески, минтая и крабов из России, переработанных в третьих странах.

По словам Германа Зверева, данная мера уже привела к росту цен на краба в магазинах и ресторанах США. На очереди – треска, значительная часть которой завозилась из России. Кстати, за последние 10 лет вылов этой рыбы в США снизился вдвое, отметил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Между тем на внутреннем рынке РФ морепродукты теперь станут доступнее в связи с ростом предложения от отечественных промысловиков, заявили эксперты.

Напомним, ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о росте вылова иваси российскими рыбаками.