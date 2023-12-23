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Запрет на ввоз рыбы из РФ в США положительно скажется на российском рынке

12:59, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Запрет на ввоз рыбы из РФ в США положительно скажется на российском рынке
12:59, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#США\n#бизнес\n#санкции\n#эмбарго\n#цены\n#еда\n#рыба
Фото: pxhere.com
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Между тем добыча трески американскими рыбаками за 10 лет упала вдвое.

Москва. Введенное Минфином США эмбарго на импорт российских морепродуктов приведет к их удорожанию в Америке и повышению доступности в РФ. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

22 декабря стало известно, что власти Соединенных Штатов ограничили ввоз лосося, трески, минтая и крабов из России, переработанных в третьих странах.

По словам Германа Зверева, данная мера уже привела к росту цен на краба в магазинах и ресторанах США. На очереди – треска, значительная часть которой завозилась из России. Кстати, за последние 10 лет вылов этой рыбы в США снизился вдвое, отметил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. 

Между тем на внутреннем рынке РФ морепродукты теперь станут доступнее в связи с ростом предложения от отечественных промысловиков, заявили эксперты. 

Напомним, ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о росте вылова иваси российскими рыбаками.

12:59, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Россия\n#США\n#бизнес\n#санкции\n#эмбарго\n#цены\n#еда\n#рыба