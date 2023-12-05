Жителей Ижевска огорчил новый прейскурант общественной бани в Строителе

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска обратились в редакцию ИА «Сусанин» по поводу изменения работы общественной бани в микрорайоне Строитель. По их словам, администрация предприятия с 1 декабря отказалась от режима свободного посещения и ввела полуторачасовые сеансы.

В распоряжении редакции имеется обращение посетителей бани к руководителю ООО «Котельная 20», под которым собрано более 40 подписей. Согласно этому тексту, фиксированное время начала сеансов сделает посещение бани неудобным, поскольку многие привыкли приходить сразу после работы.

Кроме того, по мнению авторов обращения, введение сеансов приведёт к тому, что посетители будут вынуждены пользоваться отдельными услугами бани (раздевалка, парная, помывочная) одновременно несмотря на то, что это не представляется возможным. Размеры парной и раздевалки ограничены, а в помывочной всего 4 крана. Всё вышеперечисленное не добавляет комфорта и может стать причиной различных эксцессов.

Авторы и подписанты письма просят руководство бани отказаться от системы сеансов и вернуться к прежнему режиму работы.