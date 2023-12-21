Ижевск. Удмуртия. Куриные яйца вновь подорожали в Удмуртии. Динамикой цен с 12 по 18 декабря поделился Удмуртстат.

В рублёвом и процентном соотношении больше всего за неделю подорожали мясные консервы для детского питания (+59,87 руб. и +5,6%). Подешевел больше всего маргарин (-13,24 руб. и -5,9%). Традиционно подорожал бензин и дизель.

Конечно же, главный маркер цен последних месяцев в России — яйца. В Удмуртии они вновь подорожали. Десяток в среднем теперь стоит 119,10 руб. Рост составил +4,93 руб. (+4,3%).

Напомним, ещё в конце ноября первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова подчеркнула, что снижения цены на куриное яйцо ожидать не надо. При этом в начале декабря вопросом повышения цены на яйцо куриное в Удмуртии занялось УФАС. На российском уровне вопросом занялась также Генпрокуратура. На прямой линии Владимира Путина также было уделено время вопросу о цене яиц. В итоге министр сельского хозяйства России выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года.