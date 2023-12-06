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Министр торговли Удмуртии рассказал об ассортименте зелёного горошка в магазинах республики

14:45, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Министр торговли Удмуртии рассказал об ассортименте зелёного горошка в магазинах республики
14:45, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты\n#цены\n#Новый год
Фото: unsplash.com (Sergi Kabrera)
124
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Виктор Лашкарёв дал старт рубрике о новогоднем столе в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв в соцсетях дал старт рубрике «Готовим новогодний стол». В ней он собрался еженедельно рассказывать об ассортименте самых любимых и популярных продуктов к праздничному столу в магазинах республики.

«Сегодня поговорим про красную икру и ингредиенты для множества вкуснейших салатов — консервированном горошке и кукурузе», — написал министр.

По его словам, большой ассортимент горошка и кукурузы различных торговых марок представлен в торговых сетях «Домашний гастроном», «Лента», «Магнит», «Пятёрочка», «Чижик», «Ашан». Цена зелёного горошка (кукурузы) в зависимости от торгового наименования и объёма упаковки — от 54 рублей.

Также, в указанных магазинах уже представлен не менее разнообразный выбор икры лососевой различных торговых наименований от 379 рублей за упаковку.

«Магазины отмечают, что дефицита указанных товаров к новогодним праздникам не будет! Выбор продуктов к праздничному столу создаст лишь новогоднее настроение!» — заверил Виктор Лашкарёв.

14:45, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты\n#цены\n#Новый год