Депутаты Глазовского района предоставили неполные сведения о доходах

В адрес Совета депутатов пяти муниципальных образований вынесены представления об устранении нарушений.

Глазов. Удмуртия. Члены Совета депутатов сельских поселений Глазовского района предоставили неполные сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Надзорное ведомство провело проверку и выявило, что депутаты дали недостоверные данные об учредительстве в деятельности юридических лиц, наличии открытых счетов в кредитных организациях и прибыли от вкладов, получении дохода от продажи транспорта.

В адрес Совета депутатов муниципальных образований «Штанигуртское», «Кожильское», «Качкашурское», «Понинское», «Октябрьское» внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, а также принесено 2 протеста на противоречащие закону правовые акты.