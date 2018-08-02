В Сарапуле подрядную компанию обвинили в хищении более 160 тыс рублей у УКСа

Деньги были выделены на ремонт кровли центрального теплового пункта.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле обвиняют подрядную компанию в хищении более 160 тыс. рублей, которые были выделены Удмуртскими коммунальными системами (УКС).

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики в 2017 году УКС перечислили деньги на ремонт кровли центрального теплового пункта, который отапливает город в осенне-зимний период. Но работы выполнены не были.

«Указанное свидетельствует о незаконной растрате денежных средств», - говорится в сообщении.

По признакам состава преступления возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).