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Банки начнут открывать социальные счета для россиян

09:58, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Банки начнут открывать социальные счета для россиян
09:58, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
147
0
#Россия\n#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#финансы и деньги\n#банки\n#господдержка\n#деньги\n#вклады
Фото: pxhere.com
147
0

Законопроект об этом приняла в первом чтении Госдума.

Москва. У малообеспеченных россиян появится возможность открывать социальные счета в банках на льготных условиях. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, сообщается на официальном сайте парламента.

Сумма такого вклада не должна превышать 50 тыс. рублей. Банки обяжут начислять на них доход на 1% выше ключевой ставки ЦБ.

Открыть социальный счет можно будет только через портал «Госуслуги», операции по нему будут осуществляться с использованием карты «МИР». Срок действия договора составит 1 год с возможностью продления. 

«Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение социального счета, предоставление карты и совершение операций по счету в пределах 15 тыс. рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе Госдумы.

09:58, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
147
0
#Россия\n#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#финансы и деньги\n#банки\n#господдержка\n#деньги\n#вклады