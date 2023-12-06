Банки начнут открывать социальные счета для россиян

Москва. У малообеспеченных россиян появится возможность открывать социальные счета в банках на льготных условиях. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, сообщается на официальном сайте парламента.

Сумма такого вклада не должна превышать 50 тыс. рублей. Банки обяжут начислять на них доход на 1% выше ключевой ставки ЦБ.

Открыть социальный счет можно будет только через портал «Госуслуги», операции по нему будут осуществляться с использованием карты «МИР». Срок действия договора составит 1 год с возможностью продления.

«Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение социального счета, предоставление карты и совершение операций по счету в пределах 15 тыс. рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе Госдумы.