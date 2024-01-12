Россия готовится отстаивать судьбу замороженных Западом активов в судах

Нью-Йорк. США. При попытке изъять заблокированные активы ЦБ РФ в пользу Украины Запад столкнется с активной защитой России в судах. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания рассказали, что Банк России близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами. Они возбудят соответствующие иски, предупредили собеседники агентства. В целом перспектива конфискации российских средств представляется им маловероятной. Даже если Москва не сможет вернуть свои деньги, перевод их Киеву ей удастся предотвратить, считают опрошенные эксперты.

Кстати, 11 января администрация президента США Джо Байдена объявила о поддержке законопроекта о передаче замороженных российских активов в пользу Украины. Общая сумма этих средств составляет порядка 300 млрд долларов США, хотя не раз сообщалось, что лишь часть из них удается идентифицировать, как российские.