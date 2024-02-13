Совет ЕС принял решение по использованию процентов от замороженных активов РФ

Брюссель. Бельгия. Доходы от использования от замороженных в странах ЕС финансовых активов России будут резервироваться для оказания финансовой помощи Украине. Решение об этом принял 12 февраля Совет Евросоюза, пишет Газета.ру.

Как говорится в документе, центральные депозитарии, владеющие активами российского Центробанка на сумму, превышающую 1 млн евро, должны хранить доходы от них отдельно. Распоряжаться этими средствами по собственному усмотрению им запрещается. В перспективе они пойдут на восстановление Украины.

Ранее стало известно, что группа Euroclear получила в 2023 году прибыль от инвестирования замороженных российских средств в размере 4,4 млрд евро.

Сообщается, что данное решение приветствовал Госдепартамент США. Общая сумма заблокированных Западом после начала СВО российских активов может составлять 300 млрд долларов США, основная их часть находится в банках стран ЕС. Российская сторона неоднократно предупреждала, что в случае незаконного использования этих денег введет зеркальные меры по отношению к собственности недружественных государств и компаний из таких стран. Крмое того, Центробанк ведет переговоры с зарубежными юридическими фирмами по оспариванию в судах попыток конфискации российских средств на Западе.