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Совет ЕС принял решение по использованию процентов от замороженных активов РФ

09:59, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Совет ЕС принял решение по использованию процентов от замороженных активов РФ
09:59, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Евросоюз\n#Россия\n#Украина\n#США\n#финансы и деньги\n#политика\n#резервы\n#Центробанк\n#деньги\n#СВО\n#конфискация
Фото: pxhere.com
67
0

Прибыли от вложения этих средств будут направлены на восстановление Украины в будущем.

Брюссель. Бельгия. Доходы от использования от замороженных в странах ЕС финансовых активов России будут резервироваться для оказания финансовой помощи Украине. Решение об этом принял 12 февраля Совет Евросоюза, пишет Газета.ру.

Как говорится в документе, центральные депозитарии, владеющие активами российского Центробанка на сумму, превышающую 1 млн евро, должны хранить доходы от них отдельно. Распоряжаться этими средствами по собственному усмотрению им запрещается. В перспективе они пойдут на восстановление Украины.

Ранее стало известно, что группа Euroclear получила в 2023 году прибыль от инвестирования замороженных российских средств в размере 4,4 млрд евро. 

Сообщается, что данное решение приветствовал Госдепартамент США. Общая сумма заблокированных Западом после начала СВО российских активов может составлять 300 млрд долларов США, основная их часть находится в банках стран ЕС. Российская сторона неоднократно предупреждала, что в случае незаконного использования этих денег введет зеркальные меры по отношению к собственности недружественных государств и компаний из таких стран. Крмое того, Центробанк ведет переговоры с зарубежными юридическими фирмами по оспариванию в судах попыток конфискации российских средств на Западе.

09:59, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Евросоюз\n#Россия\n#Украина\n#США\n#финансы и деньги\n#политика\n#резервы\n#Центробанк\n#деньги\n#СВО\n#конфискация