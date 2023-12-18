В России установят лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Соответствующий документ одобрила правительственная комиссия.
Москва. Для банковских переводов на сумму больше 100 тыс. рублей россиянам придется открывать счет. Такое ограничение планируют ввести власти, пишет Газета.ру со ссылкой на РБК.
По данным агентства, соответствующие поправки в законодательство разработал Росфинмониторинг, они уже одобрены Правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Также документ прошел согласование в ЦБ, Минфине, Минцифы, Роскомнадзоре и МВД.
В министерстве финансов пояснили, что данная мера призвана снизить отток капитала из страны.
Отмечается также, что 100-тысячный лимит будет действовать при упрощенной идентификации личности. При переводе и платеже выше указанного порога потребуется пройти полную идентификацию. Максимальная сумма для разовой операции в этом случае составит 600 тыс. рублей.