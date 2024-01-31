Российские банки начнут возвращать клиентам похищенные мошенниками средства

Москва. Финансовые организации будут обязаны возмещать клиентам украденные мошенниками деньги. Механизм заработает в полную силу с 25 июля 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Герман Зубарев.

Уже сейчас банки отказываются переводить средства на счета, которые замечены в преступных схемах и фигурируют в специальной базе российского финансового регулятора. Только за 9 месяцев 2023 года благодаря этому правилу банки заблокировали более 20 млн попыток хищения денег клиентов и спасли в общей сложности 3,3 трлн рублей. Тем не менее почти 11,8 млрд рублей злоумышленникам все же удалось похитить.

Однако менее чем через полгода защитные меры будут ужесточены. В частности, банкам придется возмещать ущерб, если перевод мошенникам из базы ЦБ все же состоялся.

Также начнет действовать двухдневный период охлаждения, во время которого банк не будет отправлять деньги на подозрительный счет. Клиента об этом уведомят и дадут ему время подумать, не стал ли он жертвой телефонных «разводил».

Кроме того, вступающий в действие с 25 июля закон обязывает блокировать перевод, если операция позволяет предположить, что человек подпал под влияние злоумышленников (например, крупные переводы в ночное время и (или) с нового устройства). Банк должен будет спросить у клиента, действительно ли это его инициатива, и не обманут ли он посторонними лицами. Однако если клиент будет настаивать на продолжении операции, его желание придется исполнить, отметил зампред ЦБ.

В случае же, когда гражданин пытается отправить деньги на заведомо мошеннический счет, содержащийся в специальной базе, возражения клиента в расчет не берутся, перевод замораживается на 2 дня. Если по истечении этого срока пользователь по-прежнему намерен отдать свои деньги жуликам, операция осуществляется. При этом банк освобождается от финансовой ответственности.