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40 видов выплат проиндексируют в России с 1 февраля

13:14, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40 видов выплат проиндексируют в России с 1 февраля
13:14, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
182
0
#Россия\n#деньги\n#соцподдержка\n#инфляция\n#финансы и деньги\n#пенсии\n#маткапитал\n#пособия\n#соцзащита
Фото: pxhere.com
182
0

Повышение отразится на кошельке более чем 20 млн граждан.

Москва. В России повысят ряд социальных выплат и пособий. Всего с 1 февраля 2024 года увеличатся более 40 видов господдержки, пишут «Известия».

Индексация будет произведена в пределах 7,4%, что соответствует официальному уровню инфляции за минувший год. Изменения коснутся более чем 20 млн получателей. 

Так, с 1 февраля повышенный размер материнского капитала на первого ребенка составит 630,3 тыс. рублей. На второго ребенка можно будет получить до 833,3 тыс. рублей. Вырастет размер пособия по безработице. Будут увеличены социальные доплаты к пенсии, единовременное пособие по рождению ребенка и ежемесячное пособие по уходу за малышом. Также повысятся ежемесячные выплаты ветеранам, Героям Труда и Героям России, инвалидам. 

Добавим, 1 января были проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили до 19 242 рублей.

13:14, 16 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
182
0
#Россия\n#деньги\n#соцподдержка\n#инфляция\n#финансы и деньги\n#пенсии\n#маткапитал\n#пособия\n#соцзащита