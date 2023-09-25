В октябре Центробанк представит новые купюры в 1000 и 5000 рублей

Москва. Презентация новых банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей в октябре 2023 года. Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

Новые деньги уже печатаются на фабриках Гознака, добавил он. По словам Белова, они будут выдержаны в той же цветовой гамме, что и находящиеся в обороте сейчас. В то же время новинки будут лучше защищены от подделки.

Ранее сообщалось, что купюры номиналом в 1000 рублей могут украсить достопримечательности Нижнего Новгорода, а на пятитысячных банкнотах планируют напечатать архитектурные памятники Екатеринбурга, отмечает Коммерсантъ.

Сергей Белов добавил, что в 2024 году начнется обращение новой 500-рублевой банкноты, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу. Концептуальный дизайн ее уже разработан специалистами Банка России и Гознака. В частности, на лицевой стороне купюры будут отображены достопримечательности Пятигорска. В ближайшее время ее дизайн должен утвердить Совет директоров финансового регулятора.

Кроме того, зампред ЦБ сообщил, что с 25 сентября по 8 октября в большинстве регионов страны пройдет «монетная неделя» — акция по обмену скопившихся у населения монет на банкноты. Также за металлические рубли можно будет получить без комиссии соответствующую сумму на счет. При этом банки будут менять мелочь на новые 100-рублевые купюры и даже памятные монеты Банка России, например, «Смешарики», пообещал Белов.