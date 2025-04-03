Ижевск. Удмуртия. Инженера МУП «Ижводоканал» осудили за получение взятки. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, 30-летний обвиняемый проходил соучастником в деле о получении взятки начальником отдела капитального строительства «Ижводоканала».

Установлено, что подсудимый, являясь инженером по надзору за строительством отдела капитального строительства МУПа, в феврале 2024 года, действуя в составе группы лиц, получил взятку за обеспечение исполнения обязательств перед организацией-взяткодателем в виде подписания актов скрытых работ, приёмку строительных работ, ускорение оплаты за них, а также за общее покровительство по службе. Инженеру передали за это 75 тыс. рублей.

В судебном заседании мужчина признал вину.

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, включая состояние здоровья, оказание поддержки больным детям и участникам СВО, суд приговорил его к семи годам лишения свободы условно со штрафом 375 тыс. рублей, а также с лишением права 5 лет занимать должности, связанные с организационной и административной деятельностью в сфере технадзора.