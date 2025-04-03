Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Инженер «Ижводоканала» получил условный срок за взятку

17:03, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Инженер «Ижводоканала» получил условный срок за взятку
17:03, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#взятка\n#суд
Источник фото: судейское сообщество Удмуртии
214
0

Суд учёл, что подсудимый оказывает поддержку больным детям и участникам СВО.

Ижевск. Удмуртия. Инженера МУП «Ижводоканал» осудили за получение взятки. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, 30-летний обвиняемый проходил соучастником в деле о получении взятки начальником отдела капитального строительства «Ижводоканала».

Установлено, что подсудимый, являясь инженером по надзору за строительством отдела капитального строительства МУПа, в феврале 2024 года, действуя в составе группы лиц, получил взятку за обеспечение исполнения обязательств перед организацией-взяткодателем в виде подписания актов скрытых работ, приёмку строительных работ, ускорение оплаты за них, а также за общее покровительство по службе. Инженеру передали за это 75 тыс. рублей.

В судебном заседании мужчина признал вину.

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, включая состояние здоровья, оказание поддержки больным детям и участникам СВО, суд приговорил его к семи годам лишения свободы условно со штрафом 375 тыс. рублей, а также с лишением права 5 лет занимать должности, связанные с организационной и административной деятельностью в сфере технадзора.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:03, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#взятка\n#суд