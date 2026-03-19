Ува. Удмуртия. Жителя Вавожского района отправили в колонию за то, что погубил своего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Смертельная авария произошла 17 августа 2025 года. Пьяный водитель ехал на легковушке в сторону села Вавож. На дороге он не справился с управлением. Удар оказался роковым для пассажира: от полученных травм он скончался на месте.

За то, что пьяным сел за руль, нарушал ПДД и причинил по неосторожности смерть человеку, суд назначил наказание — 6 лет и 10 месяцев колонии-поселения. Кроме того, на два с половиной года его лишили водительских прав.

Приговор ещё не вступил в законную силу.