Следователи выявили новые факты по делу одного из руководителей «Ижводоканала»

Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела капитального строительства «Ижводоканала» подозревается в получении ещё нескольких взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, что ранее мужчину обвинили в получении взятки в особо крупном размере — снегоболотохода и турпутевки стоимостью почти 2 млн рублей. 2 июня 2024 года начальника задержали. 22 июля ему продлили арест до 30 сентября. 23 июля стало известно, что обвиняемый с мая 2018 года по апрель 2021 года получил ещё одну взятку в размере свыше 579 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела появились сведения, что мужчина причастен к ещё двум эпизодам противоправной деятельности. По версии следствия, в 2022–2023 годах он получил взятки за подписание исполнительных документов по подключению двух коммерческих организаций к системам водоснабжения и водоотведения «Ижводоканала». Также он помог ускорить оплату выполненной работы и покровительствовал по службе.

Помимо этого, следователи установили соучастника обвиняемого — 30-летнего инженера по надзору за строительством отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал». В феврале 2024 года мужчины получили взятку от представителя коммерческой организации за подписание исполнительных документов, в том числе актов скрытых работ и приёмку выполненных работ по реконструкции и ремонту водопроводных и канализационных колодцев и камер в Ижевске. Также обвиняемые помогли с ускорением оплаты за работу.

Данные действия квалифицированы по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По месту жительства фигурантов были проведены обыски. Специалисты изъяли электронные носители информации и документы. Обвиняемых заключили под стражу.