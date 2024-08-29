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Следователи выявили новые факты по делу одного из руководителей «Ижводоканала»

17:06, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Следователи выявили новые факты по делу одного из руководителей «Ижводоканала»
17:06, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#уголовное дело\n#взятки
Фото: arzik2
85
0

Под стражу заключили инженера по надзору за строительством отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал».

Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела капитального строительства «Ижводоканала» подозревается в получении ещё нескольких взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Напомним, что ранее мужчину обвинили в получении взятки в особо крупном размере — снегоболотохода и турпутевки стоимостью почти 2 млн рублей. 2 июня 2024 года начальника задержали. 22 июля ему продлили арест до 30 сентября. 23 июля стало известно, что обвиняемый с мая 2018 года по апрель 2021 года получил ещё одну взятку в размере свыше 579 тыс. рублей. 

В рамках расследования уголовного дела появились сведения, что мужчина причастен к ещё двум эпизодам противоправной деятельности. По версии следствия, в 2022–2023 годах он получил взятки за подписание исполнительных документов по подключению двух коммерческих организаций к системам водоснабжения и водоотведения «Ижводоканала». Также он помог ускорить оплату выполненной работы и покровительствовал по службе. 

Помимо этого, следователи установили соучастника обвиняемого — 30-летнего инженера по надзору за строительством отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал». В феврале 2024 года мужчины получили взятку от представителя коммерческой организации за подписание исполнительных документов, в том числе актов скрытых работ и приёмку выполненных работ по реконструкции и ремонту водопроводных и канализационных колодцев и камер в Ижевске. Также обвиняемые помогли с ускорением оплаты за работу. 

Данные действия квалифицированы по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По месту жительства фигурантов были проведены обыски. Специалисты изъяли электронные носители информации и документы. Обвиняемых заключили под стражу. 

17:06, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#уголовное дело\n#взятки