Ижевск. Удмуртия. Основатель и главный тренер школы единоборств «ММА18» Турал Мамедов принял решение добровольно покинуть свой пост и полностью уйти из спорта. Об этом сообщается в официальном сообществе клуба «ВКонтакте».

«Хотим выразить искреннюю и глубокую благодарность Туралу Маликовичу за всю тренерскую деятельность, за неоценимый вклад в развитие ММА в Удмуртии, за годы самоотверженного труда, терпения и веры в своих учеников. За воспитание призёра мира, призёров России, чемпионов и призёров округов, за подготовку мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и просто порядочных, целеустремлённых спортсменов», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта стало известно о заключении тренера под стражу по делу о наркотиках. По версии следствия, в начале марта обвиняемый купил мефедрон в крупном размере для личного употребления и забрал его из «закладки». Вещество он хранил при себе вплоть до задержания сотрудниками регионального УФСБ. Защита просила изменить меру пресечения, однако Верховный Суд оставил тренера в СИЗО до 9 мая.

Несмотря на «неоднозначную» статью, воспитанники школы единоборств выражают тренеру слова благодарности и поддержки за его труд.

Напомним, весной 2025 года в Ижевске возбудили уголовное дело после уличной драки, в которой участвовали тренеры ММА-клуба. Турал Мамедов тогда прокомментировал «Сусанину» инцидент с участием его спортсменов: «Я не собираюсь защищать ребят, они уже отстранены от работы в клубе за такое поведение. Спортсмен не имеет права находиться на улице в такое время».