В Каракулино из-за ветра упал тент ледового катка

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино из-за сильного ветра и скопившегося снега обрушилось каркасно-тентовое покрытие над катком. Об этом сообщил глава Каракулинского района Михаил Белёвцев на своей странице «ВКонтакте».

«К счастью, в момент происшествия на льду никого не было. Пострадавших нет», — высказался глава района.

С утра субботы, 20 января, начнут разбирать остатки конструкции. Ситуация на контроле, отмечает Михаил Белёвцев. Также глава района попросил любопытных жителей не залезать за установленные ограничения.

Напомним, ранее из-за сильного ветра упала главная городская ёлка в Воткинске.