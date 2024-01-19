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В Каракулино из-за ветра упал тент ледового катка

20:06, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Каракулино из-за ветра упал тент ледового катка
20:06, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
2
0
#Каракулино\n#авария
2
0

Никто не пострадал.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино из-за сильного ветра и скопившегося снега обрушилось каркасно-тентовое покрытие над катком. Об этом сообщил глава Каракулинского района Михаил Белёвцев на своей странице «ВКонтакте».

«К счастью, в момент происшествия на льду никого не было. Пострадавших нет», — высказался глава района.

С утра субботы, 20 января, начнут разбирать остатки конструкции. Ситуация на контроле, отмечает Михаил Белёвцев. Также глава района попросил любопытных жителей не залезать за установленные ограничения.

Напомним, ранее из-за сильного ветра упала главная городская ёлка в Воткинске.

20:06, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
2
0
#Каракулино\n#авария