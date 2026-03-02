Грахово. Удмуртия. В Граховском районе водитель без прав стала зачинщиком аварии, в которой пострадал подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 1 марта около 12:30 на дороге «Грахово — Яги Какси». 37-летняя женщина без прав ехала по второстепенной дороге на «Датсун он-До» и не уступила автомобилю «Лада Ларгус», который двигался по главной дороге. В результате машины столкнулись.

12-летняя девочка, которая ехала на пассажирском сиденье «Датсуна», получила травмы. Её госпитализировали.

В отношении женщины составлен ряд административных материалов. Её автомобиль поместили на спецстоянку.