Первый в этом году питбайкер и его пассажир попали с травмами в больницы Ижевска после аварии

15:17, 27 марта, 2026
Максим Александров
Первый в этом году питбайкер и его пассажир попали с травмами в больницы Ижевска после аварии
118
0
#Ижевск\n#подростки\n#питбайк\n#авария\n#госпитализация
Источник фото: пресс-служба 1 РКБ в Ижевске
Водитель в состоянии средней степени тяжести, а у его пассажира — множественные ушибы.

Ижевск. Удмуртия. Первые в этом году пострадавшие в аварии с питбайком поступили в больницы Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба 1 РКБ. 

Напомним, накануне вечером произошла первая авария с питбайкером. На перекрёстке улиц Удмуртской и Майской водитель автомобиля «Эксид» при повороте налево столкнулся с мотоциклом.

14-летнего парня, который был за рулём, госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. 

У 15-летнего пассажира были множественные ушибы. Врачи 1 РКБ его осмотрели и отпустили домой. Дальше он будет наблюдаться амбулаторно.

