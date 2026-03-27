Ижевск. Удмуртия. Первые в этом году пострадавшие в аварии с питбайком поступили в больницы Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба 1 РКБ.

Напомним, накануне вечером произошла первая авария с питбайкером. На перекрёстке улиц Удмуртской и Майской водитель автомобиля «Эксид» при повороте налево столкнулся с мотоциклом.

14-летнего парня, который был за рулём, госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

У 15-летнего пассажира были множественные ушибы. Врачи 1 РКБ его осмотрели и отпустили домой. Дальше он будет наблюдаться амбулаторно.