Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Две легковушки и мусоровоз столкнулись на дороге «Ижевск-Ува»

10:00, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Две легковушки и мусоровоз столкнулись на дороге «Ижевск-Ува»
10:00, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#авария\n#смерть\n#грузовики
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Один человек погиб.

Завьялово. Удмуртия. Смертельная авария с участием двух легковушек и мусоровоза произошла в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП случилось днем 10 апреля на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» при обгоне выехал на встречку и врезался в мусоровоз «КО-427-71», из-за чего грузовик столкнулся с автомобилем «Хендай Гетц». После этого «Хендай Солярис» и мусоровоз съехали в кювет.

В результате аварии 34-летняя женщина-пассажир автомобиля «Хендай Солярис» погибла. 34-летний водитель указанного автомобиля и два его несовершеннолетних пассажира получили травмы, их госпитализировали.

Отмечается, что на автомобиле «Хендай Солярис» были установлены летние шины.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, вечером 10 апреля в Завьяловском районе у деревни Старое Мартьяново столкнулись КАМАЗ с полуприцепом и мусоровоз МАЗ. В результате ДТП погибли два человека.   

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:00, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#авария\n#смерть\n#грузовики