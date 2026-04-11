Завьялово. Удмуртия. Смертельная авария с участием двух легковушек и мусоровоза произошла в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП случилось днем 10 апреля на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» при обгоне выехал на встречку и врезался в мусоровоз «КО-427-71», из-за чего грузовик столкнулся с автомобилем «Хендай Гетц». После этого «Хендай Солярис» и мусоровоз съехали в кювет.

В результате аварии 34-летняя женщина-пассажир автомобиля «Хендай Солярис» погибла. 34-летний водитель указанного автомобиля и два его несовершеннолетних пассажира получили травмы, их госпитализировали.

Отмечается, что на автомобиле «Хендай Солярис» были установлены летние шины.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, вечером 10 апреля в Завьяловском районе у деревни Старое Мартьяново столкнулись КАМАЗ с полуприцепом и мусоровоз МАЗ. В результате ДТП погибли два человека.