Пострадавшим в ДТП на улице Ленина в Ижевске оказался кандидат сельскохозяйственных наук

13:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Пострадавшим в ДТП на улице Ленина в Ижевске оказался кандидат сельскохозяйственных наук
13:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
274
0
#Ижевск
#Удмуртия
#пострадавшие
#авария
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
274
0

Сейчас он находится в реанимации со множественными травмами.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионером, на которого на улице Ленина в Ижевске наехала «Газель», оказался кандидат сельскохозяйственных наук Герман Явкин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал его сын, начальник БУ УР «Ижевская ГОРСББЖ» Станислав Явкин.

Напомним, авария произошла утром 23 марта на тротуаре у дома №36 по улице Ленина. «Газель» сдавала назад и наехала на 83-летнего мужчину.

Им оказался отец Станислава Явкина, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Герман Явкин. Отмечается, что он более 40 лет обучал студентов Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.

Станислав Явкин сообщил, что его отец сейчас находится в реанимации со множественными сочетанными травмами различной степени тяжести. 

13:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пострадавшие\n#авария