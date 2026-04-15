В Ижевске на улице Карла Либкнехта сбили пешехода

12:15, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на улице Карла Либкнехта сбили пешехода
12:15, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
В момент аварии у светофора мигал жёлтый сигнал. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске женщина на «Шевроле» сбила пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 15 апреля около 06:00 напротив дома №10 по улице Карла Либкнехта. 42-летняя женщина-водитель на «Шевроле» сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что в момент аварии у светофора мигал жёлтый сигнал. 

В результате столкновения 47-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. 

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

12:15, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы