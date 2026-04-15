Ижевск. Удмуртия. В Ижевске женщина на «Шевроле» сбила пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 15 апреля около 06:00 напротив дома №10 по улице Карла Либкнехта. 42-летняя женщина-водитель на «Шевроле» сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что в момент аварии у светофора мигал жёлтый сигнал.

В результате столкновения 47-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.