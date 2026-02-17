Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Бензовоз и самосвал столкнулись в Малопургинском районе

12:11, 17 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Бензовоз и самосвал столкнулись в Малопургинском районе
12:11, 17 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#авария\n#грузовики\n#травмы
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
336
0

Водителя бензовоза деблокировали из машины и госпитализировали.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе столкнулись бензовоз «Мерседес Актрос» и самосвал «МАЗ». Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики. 

Грузовики врезались друг в друга 17 февраля около 08:42 на автодороге Ижевск-Можга вблизи деревни Баграш-Бигра. В результате аварии мужчина 1984 года рождения оказался зажат в кабине бензовоза и получил травмы. Пострадавшего деблокировали и госпитализировали. 

Топливо из бензовоза не разлилось. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:11, 17 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#авария\n#грузовики\n#травмы