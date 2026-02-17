Водителя бензовоза деблокировали из машины и госпитализировали.
Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе столкнулись бензовоз «Мерседес Актрос» и самосвал «МАЗ». Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики.
Грузовики врезались друг в друга 17 февраля около 08:42 на автодороге Ижевск-Можга вблизи деревни Баграш-Бигра. В результате аварии мужчина 1984 года рождения оказался зажат в кабине бензовоза и получил травмы. Пострадавшего деблокировали и госпитализировали.
Топливо из бензовоза не разлилось. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
