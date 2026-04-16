Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые с начала 2026 года машиной сбило велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 15 апреля около 10:00 напротив дома №21 по улице Кирпичной. 21-летний мужчина на автомобиле «Киа Сид» поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и сбил велосипедиста. 12-летний мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу на свой разрешающий сигнал.

В результате столкновения ребёнок получил травмы, его госпитализировали.

Напомним, что в конце марта в Ижевске первый питбайкер попал в ДТП. 14-летнего подростка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.