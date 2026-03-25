Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Воткинское шоссе столкнулись два автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 24 марта около 07:50 напротив здания №117 по Воткинскому шоссе. 57-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус «ГАЗ», который ехал впереди.

В результате 41-летняя женщина-пассажир микроавтобуса «ГАЗ» получила травмы. 65-летнему водителю этого автобуса и другому 56-летнему пассажиру оказали разовую медицинскую помощь.