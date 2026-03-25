Два автобуса столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске

14:30, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Два автобуса столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске
14:30, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#авария
#происшествие
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
179
0

Одна пассажирка получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Воткинское шоссе столкнулись два автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 24 марта около 07:50 напротив здания №117 по Воткинскому шоссе. 57-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус «ГАЗ», который ехал впереди. 

В результате 41-летняя женщина-пассажир микроавтобуса «ГАЗ» получила травмы. 65-летнему водителю этого автобуса и другому 56-летнему пассажиру оказали разовую медицинскую помощь. 

14:30, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#происшествие