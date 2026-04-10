Завьялово. Удмуртия. Два человека погибли в аварии с двумя большегрузами на дороге в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Около восьми часов вечера 10 апреля на третьем километре трассы, соединяющей аэропорт и Гольяны, водитель КАМАЗа с полуприцепом потерял управление. Тяжёлая машина вылетела на встречную полосу и врезалась в мусоровоз МАЗ.

Удар оказался смертельным для пассажира МАЗа и для водителя КАМАЗа. Оба скончались на месте. Шофёр мусоровоза выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу.

Спасатели МЧС деблокировали пострадавших. На участке работают инспекторы ГАИ и оперативная группа — выясняют причины и обстоятельства аварии.

Проезд по дороге временно затруднён. Движение регулируют экипажи ДПС.