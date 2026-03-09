Ува. Удмуртия. В Удмуртии 8 марта на трассе «Ува — Сюмси» в Увинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась около 19:20. По предварительной информации, 20-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречку, где врезался в автобус «ПАЗ» под управлением 68-летнего мужчины.

В результате ДТП молодой человек погиб, водитель автобуса и семь его пассажиров не пострадали.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.