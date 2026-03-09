Закрыть
Молодой человек погиб в ДТП с автобусом на трассе в Удмуртии

11:00, 09 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Ува\n#Увинский район\n#авария\n#смертельное ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Он врезался в едущий навстречу автобус.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии 8 марта на трассе «Ува — Сюмси» в Увинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась около 19:20. По предварительной информации, 20-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречку, где врезался в автобус «ПАЗ» под управлением 68-летнего мужчины.

В результате ДТП молодой человек погиб, водитель автобуса и семь его пассажиров не пострадали.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. 

