Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Три человека, в том числе девочка-младенец, пострадали в ДТП в Удмуртии

13:59, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Три человека, в том числе девочка-младенец, пострадали в ДТП в Удмуртии
13:59, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
63
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Завьяловский район\n#ДТП\n#авария\n#пострадавшие\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
63
0

Их госпитализировали в больницу.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 3 марта произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе девочка-младенец. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилось около 11:10 на трассе «Ижевск — Сарапул». 55-летний водитель грузовика «Донфенг» при повороте налево совершил столкновение с «Ладой Грантов» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля, а также 43-летняя пассажирка и девочка-младенец получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:59, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
63
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Завьяловский район\n#ДТП\n#авария\n#пострадавшие\n#Госавтоинспекция