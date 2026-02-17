Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске часть домов на улицах Холмогорова и Удмуртской осталась без света из-за аварии

13:03, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске часть домов на улицах Холмогорова и Удмуртской осталась без света из-за аварии
13:03, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#авария
Источник фото: ИА «Сусанин»
240
0

Произошло повреждение кабельной линии.

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Ижевске произошла авария на электросетях. В администрации города сообщили о повреждении кабельной линии, идущей от подстанции «Подлесная».

Инцидент привел к частичному отключению электроэнергии в жилых домах и на различных объектах, расположенных в районе пересечения улиц Холмогорова и Удмуртская.

Для ликвидации последствий ЧП на место выехала бригада. В настоящий момент специалисты переключают потребителей на резервное оборудование.

По информации городских властей, завершить все восстановительные работы и полностью вернуть подачу электричества планируется сегодня, 17 февраля, до 15:00.

UPD: подача электричества восстановлена. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:03, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#авария