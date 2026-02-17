Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Ижевске произошла авария на электросетях. В администрации города сообщили о повреждении кабельной линии, идущей от подстанции «Подлесная».

Инцидент привел к частичному отключению электроэнергии в жилых домах и на различных объектах, расположенных в районе пересечения улиц Холмогорова и Удмуртская.

Для ликвидации последствий ЧП на место выехала бригада. В настоящий момент специалисты переключают потребителей на резервное оборудование.

По информации городских властей, завершить все восстановительные работы и полностью вернуть подачу электричества планируется сегодня, 17 февраля, до 15:00.



UPD: подача электричества восстановлена.