Пожилой водитель «Лады Гранты» погиб после ДТП с «бетономешалкой» в Ижевске

17:57, 05 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пожилой водитель «Лады Гранты» погиб после ДТП с «бетономешалкой» в Ижевске
17:57, 05 апреля, 2026
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смертельное ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Мужчина не уступил главную дорогу и выехал прямо под грузовик.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 апреля произошло смертельное ДТП в результате столкновения «легковушки» и бетономешалки «Ситрак». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария случилась около 13:00 на улице Пойма. 74-летний водитель «Лады Гранты» при выезде со второстепенной дороги попал под грузовой автомобиль «Ситрак», который ехал по главной дороге.

В результате ДТП пожилой водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Госавтоинспекции напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу едущим по главной дороге автомобилям, независимо от направления их дальнейшего движения.

