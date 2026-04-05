Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 апреля произошло смертельное ДТП в результате столкновения «легковушки» и бетономешалки «Ситрак». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария случилась около 13:00 на улице Пойма. 74-летний водитель «Лады Гранты» при выезде со второстепенной дороги попал под грузовой автомобиль «Ситрак», который ехал по главной дороге.

В результате ДТП пожилой водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Госавтоинспекции напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу едущим по главной дороге автомобилям, независимо от направления их дальнейшего движения.