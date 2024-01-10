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Дом, надворные постройки и автомобиль сгорели в пожаре в Глазовском районе

11:45, 10 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Дом, надворные постройки и автомобиль сгорели в пожаре в Глазовском районе
11:45, 10 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
782
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
782
0

Пожарным помогали добровольцы.

Глазов. Удмуртия. В деревне Азамай Глазовского района ликвидировали пожар площадью 120 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Возгорание возникло 9 января около 20:30. Огонь охватил жилой дом, надворные постройки и автомобиль «Лада Веста». Предварительной причиной пожара считается отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымовой трубы печи в бане.

Отмечается, что добровольцы помогли пожарным прокладывать рукавные линии и разбирать строительные конструкции.   

Для избежания подобных ситуаций сотрудники МЧС рекомендуют ремонтировать печи вовремя, топить их не дольше 2 часов, а последний раз не позднее, чем за 2 часа до сна. 

11:45, 10 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
782
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие