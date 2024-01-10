Дом, надворные постройки и автомобиль сгорели в пожаре в Глазовском районе

Глазов. Удмуртия. В деревне Азамай Глазовского района ликвидировали пожар площадью 120 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание возникло 9 января около 20:30. Огонь охватил жилой дом, надворные постройки и автомобиль «Лада Веста». Предварительной причиной пожара считается отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымовой трубы печи в бане.

Отмечается, что добровольцы помогли пожарным прокладывать рукавные линии и разбирать строительные конструкции.

Для избежания подобных ситуаций сотрудники МЧС рекомендуют ремонтировать печи вовремя, топить их не дольше 2 часов, а последний раз не позднее, чем за 2 часа до сна.