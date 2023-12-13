Водитель в Уве сбил ребенка на тюбинге и скрылся с места аварии

Ува. Удмуртия. В Увинском районе сбили мальчика на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Авария произошла 12 декабря около 12:30 напротив дома №23 по улице 70 лет Увы в Уве. 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил 7-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок выехал на дорогу на тюбинге.

Мужчина вызвал скорую помощь и скрылся с места ДТП. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Позднее полиция установила и задержала скрывшегося водителя. При проведении освидетельствования у него установили состояние опьянения. В отношении мужчины составлены административные материалы, а также назначена проверка.