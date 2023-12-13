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В Вавожском районе в пожаре из-за неосторожного курения погиб мужчина

11:18, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Вавожском районе в пожаре из-за неосторожного курения погиб мужчина
11:18, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
429
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть
Фото: unsplash.com (Max Kukurudziak)
429
0

Огонь распространился лишь на 1 кв. м.

Вавож. Удмуртия. Небольшой пожар на веранде в Вавожском районе не обошелся без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание на веранде жилого дома в деревне Гурезь-Пудга Вавожского района произошло из-за неосторожного курения. Огонь распространился на 1 кв. м.

В пожаре погиб мужчина 1963 года рождения. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для избежания подобных ситуаций следует обзавестись пожарным извещателем. А также нужно быть осторожным при курении.  

11:18, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
429
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть