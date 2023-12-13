В Вавожском районе в пожаре из-за неосторожного курения погиб мужчина

Вавож. Удмуртия. Небольшой пожар на веранде в Вавожском районе не обошелся без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание на веранде жилого дома в деревне Гурезь-Пудга Вавожского района произошло из-за неосторожного курения. Огонь распространился на 1 кв. м.

В пожаре погиб мужчина 1963 года рождения.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для избежания подобных ситуаций следует обзавестись пожарным извещателем. А также нужно быть осторожным при курении.