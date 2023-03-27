Жители Удмуртии поделились видами дорог, по которым приходится объезжать провал на трассе

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии начали делиться фотографиями дороги на Старые Зятцы. По ней с сегодняшнего утра пришлось ехать автомашинам до 6 тонн, минуя провал на федеральной трассе М-7 «Волга» у деревни Загребино в Игринском районе.

«Дороги нет! Её разбили всего за пол дня. Выбирайте другой объезд!» — призывают читателей в паблике «Шефмобиль».

Автолюбители в комментариях отмечают, что данная дорога всегда была (кроме зимы) в подобном состоянии. И продолжают стоически преодолевать размытую грунтовку, сохраняя оптимизм и самоиронию.

Напомним, восстановить провал на трассе планируют за три дня. По словам, замначальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Филиппа Ходаева, в настоящее время на месте провала проводится расчистка русла и уборка разрушенных конструкций. После этого здесь подготовят песчаное основание, на которое установят временную трубу. Сверху она будет засыпана песчаной и щебёночной смесью, затем уложат асфальтобетонное покрытие.

«После выяснения причин разрушения будет принято решение о демонтаже временной трубы и пропуске воды по существующей», — уточнил Филипп Ходаев.

Как сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на территории Игринского района введен режим повышенной готовности.