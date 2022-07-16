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Молния стала причиной пожара в деревне Шудья в Удмуртии

10:10, 16 июля, 2022
Анна Торхова
Молния стала причиной пожара в деревне Шудья в Удмуртии
10:10, 16 июля, 2022
Анна Торхова
814
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#огонь\n#спасатели
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Семья проигнорировала непогоду и отключение автоматики.

Завьялово. Удмуртия. Огонь вспыхнул в жилом доме деревни Шудья в Завьяловском районе из-за удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике. 

Инцидент произошел 15 июля. Семья смотрела дома телевизор. На грозовой разряд отреагировало устройство защитного отключения (УЗО). Несмотря на это, отец семейства включил автоматику и семья продолжила смотреть телевизор.

Как оказалось, молния ударила в чердак, попав по фольгированной части вытяжки, под которой находился утеплитель. Как итог - загорелся натяжной потолок. Побороть вспыхнувший пожар помог сосед и приехавшие на место спасатели. Никто не пострадал. 

В МЧС напоминают, что не стоит надеяться только УЗО. Также огнеборцы советуют в случае с вытяжкой использовать для утепления негорючие материалы. 

10:10, 16 июля, 2022
Анна Торхова
814
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#огонь\n#спасатели