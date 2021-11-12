Спасатели нашли заблудившихся в кладбищенском лесу двоих жителей Ижевска

Они провели в чаще более 12 часов.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии спасатели вывели из леса очередных «потеряшек». Об этом сообщили в «Инстаграме» Поисково-спасательной службы города.

«Сезон грибов давно уже прошёл, скоро сезон "подснежников", а люди продолжают теряться в лесу», — с лёгкой иронией отметили спасатели.

В четверг, 10 ноября, около 22:00 им поступило сообщение от женщины 1982 года рождения — она со спутником заблудилась в лесу в районе Западного кладбища, посёлок Новые Парники, самостоятельно выйти не может.

Незамедлительно спасатели Ижевска в составе дежурной смены выдвинулись в предполагаемый район поисков. Быстрый поиск не дал результатов, и было принято решение наращивать состав спасателей. К 3-4 часам утра дополнительный состав спасателей выдвинулся в район поисков.

Результат не заставил себя долго ждать. «Потеряшки» были обнаружены около 10-11 часов утра 11 ноября. «Замёрзшие, но живые», — резюмировали спасатели.