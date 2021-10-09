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В Ижевске заключённый получил срок за оскорбление памяти Дня Победы

13:13, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске заключённый получил срок за оскорбление памяти Дня Победы
13:13, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#нацизм\n#суд
Фото: unsplash.com
402
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Свою вину он признал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. 

Установлено, что 22-летний ижевчанин в апреле 2021 года отбывал наказание в колонии. В беседе с осуждёнными он проявлял неуважение к обществу и празднику «День Победы». Делал он это громко, демонстративно, ругался матом, оскорбляя праздник. Так он проделывал ещё несколько раз. 

Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»). 

В суде он свою вину признал и полностью раскаялся. Учитывая личность молодого человека, общественную опасность его действий и рецидив, суд вынес приговор: 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Максимально его обвинения предусматривали 5 лет. 

Напомним, ранее в Ижевске вынесли приговор жителю, который оправдывал нацизм и призывал к экстремистской деятельности.

13:13, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
402
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#нацизм\n#суд
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