В Ижевске заключённый получил срок за оскорбление памяти Дня Победы

Свою вину он признал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 22-летний ижевчанин в апреле 2021 года отбывал наказание в колонии. В беседе с осуждёнными он проявлял неуважение к обществу и празднику «День Победы». Делал он это громко, демонстративно, ругался матом, оскорбляя праздник. Так он проделывал ещё несколько раз.

Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»).

В суде он свою вину признал и полностью раскаялся. Учитывая личность молодого человека, общественную опасность его действий и рецидив, суд вынес приговор: 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Максимально его обвинения предусматривали 5 лет.

Напомним, ранее в Ижевске вынесли приговор жителю, который оправдывал нацизм и призывал к экстремистской деятельности.