Жителя Удмуртии осудили за призыв к расправе над представителями власти

Также преступник оправдывал нацизм и призывал к экстремизму.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Устиновского райсуда Ижевска в отношении жителя республики по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»). Об этом во вторник, 5 октября, сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Отмечается, что сотрудники УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили причастность фигуранта к размещению в интернете материалов, оправдывающих нацизм и содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

СУ СК России по Удмуртии в рамках возбуждённого на основании полученных результатов уголовного дела установил, что подозреваемый осуществил указанные действия умышленно с целью побуждения неограниченного круга пользователей интернета к осуществлению насилия и физической расправы в отношении представителей органов государственной власти.

С учётом признания подсудимым своей вины, судом уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением на 3 года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.