Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула приговорили почти к двум годам принудительных работ за то, что он похитил человека. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел прошлым летом. Поздним вечером 28 июня 2025 года пьяный горожанин силой затолкал мужчину в багажник машины и захлопнул крышку.

Угрожая, он приказал водителю ехать в сторону лесополосы. Там 23-летний молодой человек вытащил «пленника» из багажника, бросил его на землю и скрылся.

На суде парень полностью признал свою вину и раскаялся. Судья учёл это, а также наличие у подсудимого маленького ребенка и то, что он помогал следствию.

В итоге похитителю назначили 1 год и 8 месяцев принудительных работ, а 10% его зарплаты будет уходить в доход государства.