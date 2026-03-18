Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жителя Удмуртии осудили за то, что он затолкал человека в багажник и увёз в лес
15:55, 18 марта, 2026
Максим Александров
152
0
#Удмуртия\n#похищение\n#суд
Источник фото: ИИ
Его приговорили к принудительным работам.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула приговорили почти к двум годам принудительных работ за то, что он похитил человека. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел прошлым летом. Поздним вечером 28 июня 2025 года пьяный горожанин силой затолкал мужчину в багажник машины и захлопнул крышку. 

Угрожая, он приказал водителю ехать в сторону лесополосы. Там 23-летний молодой человек вытащил «пленника» из багажника, бросил его на землю и скрылся.

На суде парень полностью признал свою вину и раскаялся. Судья учёл это, а также наличие у подсудимого маленького ребенка и то, что он помогал следствию. 

В итоге похитителю назначили 1 год и 8 месяцев принудительных работ, а 10% его зарплаты будет уходить в доход государства.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

