В Ижевске суд рассмотрит дело о хищении более 363 миллионов рублей у пайщиков 

12:04, 18 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске суд рассмотрит дело о хищении более 363 миллионов рублей у пайщиков 
12:04, 18 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#деньги\n#мошенничество\n#отмывание денег
Источник фото: ИА «Сусанин»
227
0

Среди пострадавших более 800 человек из разных регионов России.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд в Ижевске рассмотрит дело о хищении тремя руководителями свыше 363 млн рублей у пайщиков кредитных потребительских кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

С 2017 по 2020 год обвиняемые под предлогом выплаты высоких процентов от личных вкладов похитили деньги у более чем 800 пайщиков. Среди пострадавших — жители Удмуртии и других регионов России.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере (статья 174.1 УК РФ).

«Помимо этого, один из обвиняемых легализовал денежные средства в сумме 14 миллионов рублей, похищенные в результате мошеннических действий у пайщиков, совершив финансовые операции по приобретению земельного участка в Республике Крым», — рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

На имущество обвиняемых наложен арест.

По данным республиканского МВД, география незаконной деятельности охватывала Удмуртию, Пермский край, Самару, Пензу, Владимир, Оренбург и Брянск.

12:04, 18 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#деньги\n#мошенничество\n#отмывание денег