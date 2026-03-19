В Ижевске тренера школы единоборств «ММА18» оставили в СИЗО по делу о наркотиках

15:50, 19 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#суд\n#наркотики\n#единоборства
Источник фото: ИИ
Наставник по боевым искусствам остаётся под стражей до 9 мая.

Ижевск. Удмуртия. Суд оставил под стражей главного тренера школы единоборств «ММА18» в Ижевске до 9 мая.

Напомним, наставника по боевым искусствам задержали по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»).  

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, в начале марта тренер Турал Мамедов решил приобрести наркотики для себя. Он пошёл за «закладкой» с мефедроном, забрал её. С «синтетикой» его и задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Сразу после задержания суд отправил Мамедова под стражу на два месяца — до 10 мая. Защита спортсмена с таким решением не согласилась и подала жалобу. Адвокаты просили выпустить тренера под домашний арест или под залог.

В итоге дело попало в Верховный суд республики. Выслушав мнения сторон, судья пришёл к выводу: тренер остаётся под стражей до 9 мая.

