10 человек пострадали при ДТП в Можгинском районе

В их числе трое детей.

Можга. Удмуртия. Число пострадавших при ДТП в Можгинском районе увеличилось до десяти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

В числе пострадавших: 5 человек из автомобиля «Шевроле», включая трёх детей 10, 8 лет и 1 года, а также 3 человека из автомобиля «Рено». Кроме того, травмы получили водитель молоковоза, который оказался зажат в салоне, и водитель грузовика. Два человека от госпитализации отказались.

Напомним, авария произошла днём 11 июля. По пока неустановленным причинам на дороге столкнулись четыре машины. От удара молоковоз перевернулся, а автомобиль «Шевроле» получил серьёзные повреждения.