В аварии пострадали трое детей и четверо взрослых.

Можга. Удмуртия. Молоковоз опрокинулся после ДТП с грузовиком и легковушками в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария произошла в Можгинском районе около деревни Большие Сибы. Сигнал в службу «112» поступил 11 июля в 12:11.

По предварительным данным, столкнулись две легковушки, грузовик и молоковоз, причём последний от удара перевернулся.

В ДТП пострадали шесть человек: трое детей и трое взрослых. Пострадал также водитель молоковоза — спасателям пришлось вытаскивать его из машины. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.

Сейчас сотрудникам ДПС предстоит выяснить причины происшествия.