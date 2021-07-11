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Молоковоз опрокинулся после ДТП с грузовиком и легковушками в Удмуртии

13:46, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
Молоковоз опрокинулся после ДТП с грузовиком и легковушками в Удмуртии
13:46, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
249
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#Удмуртия\n#ДТП\n#Можга
Фото: МЧС Удмуртии
249
0

В аварии пострадали трое детей и четверо взрослых.

Можга. Удмуртия. Молоковоз опрокинулся после ДТП с грузовиком и легковушками в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. 

Авария произошла в Можгинском районе около деревни Большие Сибы. Сигнал в службу «112» поступил 11 июля в 12:11. 

По предварительным данным, столкнулись две легковушки, грузовик и молоковоз, причём последний от удара перевернулся. 

В ДТП пострадали шесть человек: трое детей и трое взрослых. Пострадал также водитель молоковоза — спасателям пришлось вытаскивать его из машины. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал. 

Сейчас сотрудникам ДПС предстоит выяснить причины происшествия.

13:46, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
249
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#Можга