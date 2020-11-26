В Удмуртии иномарка врезалась в стоящий на дороге «КамАЗ»: 1 человек погиб

У грузовика сломалась тормозная система.

Завьялово. Удмуртия. На дороге «Каменное-Можгинский тракт» водитель «Тойоты» въехал в стоящий грузовик. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 07:15 26 ноября. Известно, что «КамАЗ» остановился на проезжей части из-за поломки тормозной системы. Автомобиль стоял с включенной «аварийкой».

60-летний водитель иномарки наехал на грузовик, в результате чего 44-летний пассажир «Тойоты», который сидел на заднем сидении, скончался. Сам водитель поучил травмы, его увезли в больницу.

Проводится проверка.