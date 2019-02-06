Сотрудник ФСИН в Удмуртии обманом получил 4 млн рублей из бюджета

Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет бывший сотрудник ФСИН, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путём. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Как удалось выяснить, в 2017 году мужчина, будучи младшим инспектором исправительной колонии №6, скрыл, что имеет жильё, и получил 4 млн рублей единовременной социальной выплаты из бюджета. В марте 2018 года злоумышленник приобрёл дом стоимостью 1,6 млн рублей, однако в договоре о покупке указал сумму в 4,3 млн рублей. В результате 2,5 млн рублей мужчина потратил на свои нужды.

«Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртской Республике. По их материалам сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело. На момент возбуждения уголовного дела обвиняемый находился на пенсии», - отметили в пресс-службе Управления ФСИН России по Удмуртской Республике.

Материалы дела направили в суд, имущество обвиняемого арестовали. В настоящее время сотрудник уволен.